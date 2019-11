Ms. Marvel: avviati i casting per l'intera famiglia Khan

La serie Ms. Marvel, annunciata al D23 nell'agosto di quest'anno, continua ad aggiungere tasselli alla sua produzione e sono ufficialmente aperti i casting per i familiari di Kamala Khan: i futuri volti dei genitori Yusuf e Muneeba e di suo fratello maggiore Amir si nascondono da qualche parte in mezzo a noi.

Ancora poco o nulla si sa sulle specifiche richieste da Sarah Finn, Krista Husar e Molly Doyle, le tre responsabili del casting. Gli unici dettagli noti sono l'origine degli attori, rigorosamente pakistana, e le fasce d'età compre tra i quaranta ed i cinquant'anni per i genitori e sui vent'anni per Amir.

Il personaggio di Ms. Marvel fa la sua prima apparizione nella run principale di Captain Marvel solo nel 2013 e adesso, con grande sorpresa delle fumettiste, tutte rigorosamente donne, la supereroina conquista una serie tutta sua. Le stesse creatrici si dicono piacevolmente sorprese della scelta dei Marvel Studios, poiché secondo loro la serializzazione di Ms. Marvel non sarà affatto facile.

La storia seguirà le vicende di Kamala Khan, giovane teenager del New Jersey, che presto scoprirà di avere il potere di modificare le proprie dimensioni, ingrandendo o rimpicciolendo parti del corpo a piacimento. Le sue abilità derivano da una mutazione genetica, in quanto Kamala appartiene alla razza degli inumani.

Le tempistiche dei casting combaciano con la notizia, precedentemente giunta, che vuole l'inizio delle riprese di Ms. Marvel fissato per settembre 2020, il ché renderebbe altamente probabile la distribuzione della serie già dal 2021. Non ci sono ancora notizie certe in merito, se non che sarà disponibile sulla piattaforma Disney+.