Ms. Marvel, i casting rivelano nuovi personaggi per la serie Disney+

La varie produzione di Disney+ relative al MCU continuano a prendere forma, e tra annunci inattesi, rinvii e piccoli intoppi, i fan non vedono l'ora di sapere cosa accadrà. Uno dei progetti più attesi di questa lunga lista è sicuramente Ms. Marvel, che porterà ufficialmente Kamala Khan per la prima volta nel mondo dei live-action.

Sebbene gran parte della serie rimanga avvolta nel mistero, incluso chi sarà scelto per il ruolo del protagonista, un nuovo rapporto fa luce su alcuni dei personaggi secondari che si uniranno alla produzione. Murphy's Multiverse riferisce che è emerso un nuovo casting per la serie, che prevede la ricerca di una "giovane attrice bianca di età compresa tra i 16 e i 20 anni", e una "attrice nera di età compresa tra i 27 e i 33 anni".

Anche se gli annunci per i casting usano spesso nomi in codice, molti hanno ipotizzato che i provini siano per una delle amiche di Kamala, Zoe Zimmer, e la sua eventuale cognata, Tyesha Hillman. Nei fumetti, Zoe è inizialmente percepita come la ragazza popolare della scuola, ed è la prima persona su cui Kamala usa i suoi poteri di Ms. Marvel nel tentativo di salvarla. Con il passare del tempo, Zoe diventa un elemento fondamentale nella vita di Kamala, scoprendo poi di essere lesbica e rivelando i suoi sentimenti ad un'altra compagna di classe e amica, Nakia.

Tyesha invece è una giovane donna che si innamora del fratello maggiore di Kamala, Aamir, e Kamala accetta con riluttanza di accompagnarli nei loro appuntamenti. Alla fine si sposano e Tyesha diventerà parte della famiglia Khan.

Intanto i fan della serie sperano che Geraldine Viswanathan possa vestire i panni di Ms. Marvel ma, secondo l'attrice questo è alquanto improbabile. I casting per la ricerca della protagonista di Ms. Marvel sono già iniziati da tempo, dunque per scoprire chi interpreterà Kamala Khan, non ci resta che attendere.