Ms. Marvel, i nuovi character poster sono super colorati: inizia il conto alla rovescia!

Il nuovo trailer di Ms. Marvel ci ha ricordato che manca sempre meno all'uscita della serie Disney+ dedicata alla giovane eroina interpretata da Iman Vellani e proprio in vista del debutto di Kamala Khan sono stati rilasciati dei nuovi coloratissimi character poster.

Come potete vedere voi stessi dalle nuove immagini in calce alla notizia, l'estro di Ms. Marvel viene mostrato a tutti con schizzi di colore accesi e vivaci e con lei vengono ritratti anche numerosi personaggi che andremo a conoscere nella serie in arrivo su Disney+. Ci sono infatti Nakia, Bruno, Kamran, Zoe, Aamir, Tyesha, Muneeba e Yusuf.

Ms. Marvel seguirà Kamala, una liceale ossessionata dai supereroi che trova un artefatto magico che le conferisce alcuni straordinari poteri cosmici. Nei fumetti originali però, la giovane adolescente ha poteri di metamorfosi, che le consentono di allungare e cambiare a proprio piacimento alcune parti del suo corpo, quindi questo cambiamento ha generato non poche polemiche tra i fan di Ms. Marvel.

Per il momento però, lo show Disney+ ha ricevuto una marea di recensioni positive in vista dell'uscita prevista per il prossimo 8 giugno, con molti che hanno elogiato la grande inclusività della serie e sopratutto il suo tono. Queste immagini rafforzano l'impressione artistica data dal trailer e suggeriscono che è in arrivo uno show super eclettico e pieno di colori.

Quali sono le vostre aspettative su Ms. Marvel? Come sempre, ditecelo nei commenti.