Ms. Marvel: ecco chi ha diretto QUELLA scena post-credit che rimanda a The Marvels!

Uno dei momenti più emozionanti di Ms. Marvel è stata sicuramente la scena post-credit che rimanda a The Marvels, uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe che vedrà insieme per la prima volta i personaggi di Kamala Khan e Carol Danvers. Proprio la scena in questione non è stata diretta da Adil El Arbi and Bilall Fallah, ecco da chi!

La sequenza post-credit che condisce il finale di Ms. Marvel non è stata girata dalla troupe della serie, ma dalla regista di The Marvels. Dopo che la Kamala Khan di Iman Vellani ha salvato la situazione nel finale, ci viene mostrato il primo teaser ufficiale del prossimo sequel di Captain Marvel. Nonostante il sogno di Khan fosse quello di incontrare la sua eroina Carol Danvers, in uno strano scherzo del destino che vediamo nella scena post-credit le due si scambiano apparentemente di posto.

La Danvers di Brie Larson si presenta nella cameretta di Khan, guardando perplessa tutti i cimeli che la ritraggono. È stato confermato che questa scena è stata originariamente girata per The Marvels, con la regia di Nia DaCosta.

Parlando con Comicbook.com, il co-sceneggiatore e co-regista di Ms. Marvel Adil El Arbi ha fatto luce sulla scena e su come è nata, dicendo che nemmeno loro erano sicuri che l'attrice premio Oscar avrebbe ripreso il suo ruolo di Capitan Marvel nella serie.

"Non sapeva nemmeno che questa sarebbe stata la scena post credit. È così che opera [Kevin Feige]. Tutti sono abbastanza all'oscuro e non sanno perché fanno certe cose, ma probabilmente le ha detto la stessa cosa: "Concentrati su questo". E per noi, la stessa cosa. Per tutto il tempo abbiamo chiesto: "Avremo Brie Larson in un cameo o qualcosa del genere?". E loro rispondevano sempre: "Non preoccupatevi. Vedrete". E l'abbiamo scoperto mentre stavamo finendo l'episodio. All'improvviso, dopo i titoli di coda, l'abbiamo visto e ci siamo detti: 'Oh, ok! Immagino sia successo"".

Nel frattempo, i registi hanno rivelato che il finale di Ms Marvel è ispirato a Dragon Ball Z.