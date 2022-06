Ms. Marvel: ecco la clamorosa citazione a Ritorno al Futuro nel nuovo episodio!

Il secondo episodio di Ms. Marvel ha debuttato oggi in streaming su Disney+ con Iman Vellani nei panni della giovane Kamala Khan/Ms. Marvel. Oltre a battute e riflessioni su temi importanti, la serie Marvel dà spazio anche al citazionismo...

La serie TV ha mostrato tutto il suo amore per il cinema con un riferimento al celebre film del 1985 Ritorno al Futuro: come potete vedere nel tweet a fine articolo, in una scena dell'episodio 2 il Bruno interpretato da Matt Lintz indossa un look che non può non essere un omaggio al personaggio di Marty McFly interpretato da Michael J. Fox.

Alcuni fan che conoscono in maniera approfondita le run fumettistiche della Casa delle Idee, hanno fatto notare che un simile omaggio era già presente nei fumetti di Ms. Marvel nel 2014. Potete vedere le illustrazioni nel secondo tweet a fine articolo.

Ma non è tutto: la fantastica seconda puntata di Ms. Marvel include il primo riferimento agli Eterni che, date le origini di Kamala Khan, potrebbe essere facilmente intuibile a tutti coloro che abbiano già visto Eternals in sala o in streaming.

Ma che cosa ci riserveranno le prossime puntate della serie MCU? Per i registi, i prossimi episodi di Ms. Marvel saranno più cupi: "Nella ricerca della sua identità, Kamala Khan intraprenderà questo viaggio per riconnettersi con la sua famiglia e capire perché è così importante per lei raccontare la sua storia".