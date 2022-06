Ms. Marvel, nella nuova clip c'è un riferimento a Thor!

Ms.Marvel ha appena rilasciato una clip nuova di zecca che fa riferimento a Thor. Alla fine dell'ultimo episodio, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Ms.Marvel 1x01, sappiamo che Kamala Khan ha ottenuto dei fantastici superpoteri. Tuttavia, è difficile dire come siano nate queste capacità.

Nel breve video pubblicato, vediamo Kamala scherzare con Bruno su come potrebbe avere delle origini Asgardiane, come Thor. In attesa del nuovo episodio, sui social si discute su quale potrebbe essere la fonte dei poteri della supereroina. Tutto ciò che sappiamo infatti, è che si è imbattuta in alcuni speciali braccialetti. In più, nella prima puntata, vediamo il podcast di Sott Lang, This Powered Life, parlare di quanto successo in Avengers: Endgame.

Tuttavia, c'è ancora molto di cui si potrebbe raccontare, quindi naturalmente i fan chiedono a gran voce che Rudd produca effettivamente degli episodi del podcast. Recentemente, la showrunner Bisha K. Ali ha parlato a The Wrap di come sarebbe un sogno vederli realizzare.

"Non vedo l'ora di ascoltare questo podcast e non vedo l'ora di farlo", ha continuato. "Tipo, inoltre, perché l'MCU non dovrebbe espandersi nel podcasting? Come un podcast di finzione? Voglio dire, Paul Rudd, che succede? Facciamolo. Lo scriverò, ti siedi in una cabina. Mi piacerebbe sentirlo. E anche perché — non lo so, non può essere per tutti, ma per me i podcast sono il mio spazio rilassante. Come se fossi ossessionato dai podcast. Quindi sì, Riesco a vedere Kamala seduta in giro ad ascoltarlo tutto il tempo. Mi piacerebbe farlo".

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni degli autori di Ms.Marvel.