Ms. Marvel colma un presunto buco di trama di WandaVision che riguarda Endgame

Il primo episodio di Ms. Marvel è finalmente arrivato su Disney+, e ci ha presentato Kamala Khan. Proprio il personaggio interpretato da Iman Vellani potrebbe secondo molti aver risolto un presunto buco nella trama di WandaVision riguardante gli eventi di Avengers: Endgame.

Nel corso di WandaVision gli Agenti Monica Rambeau e Jimmy Woo hanno uno scambio sull'epico scontro tra gli Avengers e Thanos visto in Endgame. Mentre discutono del potere di Wanda, che potrebbe essere responsabile a loro parere della prigionia della citta di Westview, Monica sottolinea che Wanda "avrebbe potuto eliminare Thanos da sola se non quest'ultimo non avesse avviato un blitz. Voglio dire, nessun altro si è avvicinato [ad eliminarlo]".

Questo ci dà sicuramente una misura dei poteri del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen, ma ha portato molti a chiedersi come facessero i due agenti a sapere esattamente cosa è accaduto durante una sfida in cui erano effettivamente presenti solo gli Avengers e Thanos. Come hanno scoperto dunque il dettaglio del blitz, o che nessuno si sia avvicinato a sconfiggere Thanos? A rispondere è Kamala.

Come sappiamo, Khan è una grande fan degli Avengers, e la serie si apre proprio con un suo fanvideo in cui cita un'intervista fatta a Scott Lang durante un podcast, in cui il personaggio interpretato da Paul Rudd rivela di essere stato proprio lui a svelare i dettagli dello scontro. Una cosa da Scott Lang.



Intanto Brie Larson dà il benvenuto a Iman Vellani nella famiglia Marvel!