Ms. Marvel, il nuovo coloratissimo poster a 50 giorni dal debutto su Disney+

A un mese di distanza dall'uscita del primo trailer di Ms. Marvel, nel quale abbiamo visto le prime immagini della giovane Kamala Khan, interpretata da Iman Vellani, ecco un nuovo e coloratissimo poster di Ms. Marvel, la serie tv in arrivo a giugno su Disney+.

Mentre la miniserie Moon Knight con Oscar Isaac è giunta ormai al giro di boa, i Marvel Studios si preparano alle prossime uscite tra cinema e tv, con Doctor Strange nel Multiverso della Follia in arrivo a breve nelle sale, il primo teaser di Thor: Love and Thunder uscito ieri, nonché la già citata miniserie su Ms. Marvel.

I Marvel Studios danno il via al conto alla rovescia per l'esordio dello show con il nuovo poster che potete vedere nel tweet a fine articolo, con una scelta stilistica e cromatica che richiama le tendenze pop art diffuse nel subcontinente indiano, evidenziando ancora una volta l'attenzione alla diversità e alle influenze culturali da parte della Casa delle Idee.

Ms. Marvel presenterà agli spettatori la nuova supereroina del Marvel Cinematic Universe, Kamala Khan, una sedicenne di origini pakistane che vive a Jersey City. Aspirante artista, appassionata giocatrice e vorace scrittrice di fan-fiction, è una grande fan degli Avengers, in particolare di Captain Marvel. Dopo aver lottato per trovare il suo posto nel mondo, tutto cambia quando si rende conto di avere degli incredibili superpoteri e diventa esattamente come gli eroi che ha sempre ammirato.

Il personaggio di Kamala Khan verrà introdotto nel MCU con la miniserie a lei dedicata, creata da Bisha K. Ali, che debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 8 giugno, ma la vedremo ritornare presto anche al cinema nel nuovo film The Marvels, la pellicola sequel di Captain Marvel con Brie Larson attesa in sala per il 2023.