Ms. Marvel, come sarà il look di Kamala Khan? Un poster della serie svela il costume

I fan di Ms. Marvel hanno finalmente l'opportunità di vedere come sarà il costume del personaggio nel live action MCU. Una foto condivisa sui social di un evento dei Marvel Studios in Thailandia raffigura un panel Marvel che mostrava dei poster di Moon Knight, She Hulk e Ms. Marvel. E proprio quest'ultimo ha interessato i fan.

Nella foto si scopre il design della maschera blu di Kamala e il modo in cui la sua rappresentativa sciarpa è avvolta intorno al collo, con tanto di disegni e grafiche sulle braccia e sul busto del costume, che includono parti dell'iconico fulmine di Kamala, nonostante il poster sia in parte nascosto dalla presenza del moderatore dell'evento. Ricordiamo che il personaggio sta già facendo discutere i fan, visto che nella serie Kamala Khan avrà poteri diversi rispetto ai fumetti.



Al momento il materiale promozionale di Ms. Marvel ha evitato di mostrare il costume; anche il primo trailer ha mostrato il look del personaggio da lontano. Nel video si ricorda una scena in cui Iman Vellani osserva lo skyline notturno di Manhattan in cima ad un lampione, un chiaro omaggio alla cover di fumetti relativa a Ms. Marvel.



Creata da G. Willow Wilson e Sana Amanat, Kamala Khan ha debuttato nel 2013 in Captain Marvel, e iniziando a collaborare con gli Avengers, così come con Miles Morales, Nova, Viv Vision e Amadeus Cho.

Si tratta della prima apparizione in live action di Kamala Khan, ma il personaggio era già apparso in numerose e importanti produzioni Marvel come Avengers Assemble e il videogioco Marvel's Avengers.



Scoprite se la serie Ms. Marvel ha snaturato il personaggio oppure no. Lo show sarà disponibile dall'8 giugno.