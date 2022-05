Ms. Marvel: ecco come lo show di Disney+ si collegherà a Spider-Man: No Way Home!

Che il prossimo show in arrivo su Disney+ facente parte del Marvel Cinematic Universe, ovvero Ms. Marvel, si ricollegherà agli altri prodotti del MCU non è certo una sorpresa, dato i rimandi a Captain Marvel presenti fin dal primo trailer. Tuttavia, è stato appena confermato un collegamento con Spider-Man: No Way Home che sorprenderà i fan.

I Marvel Studios hanno recentemente condiviso una lista aggiornata del cast della serie, che arriverà su Disney+ l'8 giugno prossimo, e tra i membri del cast c'è anche la star di Inventing Anna, Arian Moayed, che ha anche recitato nell'ultima avventura di Tom Holland per i Marvel Studios, Spider-Man: No Way Home. Chi ha visto il recente film sull'Uomo Ragno conoscerà Moayed per il suo ruolo di Agente Cleary, l'agente del Dipartimento di Controllo Danni che ha interrogato Peter dopo il suo arresto in seguito alla scioccante rivelazione di Mysterio all'inizio del film.

Al momento non è chiaro se ci saranno ulteriori collegamenti tra la serie in arrivo e Spider-Man: No Way Home. Tuttavia, ciò suggerisce che il dipartimento avrà un ruolo nella serie, anche se è difficile prevedere la sua importanza rispetto alla trama, dato che perfino in No Way Home sono stati a malapena presenti.

Il Damage Control, menzionato per la prima volta in Iron Man e poi in Agents of S.H.I.E.L.D., faceva parte dello S.H.I.E.L.D. prima che l'organizzazione andasse in pezzi. Ora fa parte del governo degli Stati Uniti nel MCU. Il dipartimento ha il compito di gestire i particolari disastri sulla Terra. I fan ricorderanno che il dipartimento era stato incaricato di ripulire il disastro dell'invasione Chitauri durante Spider-Man: Homecoming.

Nel corso della serie ci saranno delle modifiche rispetto alla versione originale a fumetti e i fan si chiedono se Ms. Marvel snaturerà il personaggio.