Ms. Marvel, ecco come Spider-Man: No Way Home ha preparato l'arrivo della serie su Disney+

Ms. Marvel sarà la prossima giovanissima supereroina dell'Universo Cinematografico Marvel e si appresta a sostituire nel cuore degli appassionati il ruolo lasciato libero da Tom Holland nel finale di Spider-Man: No Way Home. Scopriamo quindi in che modo l'ultimo film di Jon Watts avrebbe dato il via libera all'arrivo della serie su Disney Plus.

Come abbiamo potuto vedere dall'elettrizzante primo trailer di Ms Marvel, quella che ci aspetta sarà una vera e propria serie teen-comedy, proprio come lo sono stati al cinema gli ultimi tre film di Spider-Man con protagonista Holland. Dal 2016 al 2021, il Peter Parker di Tom Holland è stata l'unica star "adolescente" dell'Universo Cinematografico Marvel, ma in No Way Home il personaggio ha definitivamente acquisito quella maturità necessaria a fargli compiere il salto nell'età adulta propiziando così l'esordio di un nuovo ero teen.

Sarà quindi Ms. Marvel a colmare il vuoto lasciato da Holland con il suo Spider-Man ormai non più impegnato con i problemi dell'adolescenza. Tra l'altro, a giudicare dalle immagini, sembra che Ms. Marvel replicherà quell'atmosfera leggera e ottimista dell'ultima trilogia di Spider-Man.

Ms. Marvel presenta agli spettatori la nuova supereroina del MCU Kamala Khan, una pachistana americana di 16 anni di Jersey City: giovane aspirante artista, appassionata giocatrice e una vorace scrittrice di fan-fiction, è una grande fan degli Avengers e, in particolare, di Captain Marvel. Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, ma tutto cambia quando ottiene degli incredibili super poteri e diventa esattamente come gli eroi che ha sempre ammirato.

La serie è stata creata da Bisha K. Ali che ne è anche la sceneggiatrice principale, con Adil El Arbi e Bilall Fallah di Bad Boys For Life e del prossimo Batgirl come registi principali. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, personaggio che esordirà presto anche al cinema nel nuovo film The Marvels, sequel ufficiale di Captain Marvel con Brie Larson.