Ms. Marvel, la conferma di Iman Vellani: sarà co-protagonista di The Marvels!

Il futuro di Ms. Marvel non è ancora noto ai più e sebbene sappiamo che Iman Vellani comparirà in The Marvels, resta da capire come la giovane eroina del MCU si rapporterà con i veterani del franchise. Sembra però, che l'interprete di Kamala Khan non avrebbe mai pensato di diventare una pedina tanto importante per questo universo condiviso.

Durante una recente intervista con Variety, Vellani ha raccontato del modo in cui ha scoperto che avrebbe fatto parte di The Marvels proprio nel corse delle riprese di Ms. Marvel. Questa notizia l'ha di fatto spiazzata, portandola ad ipotizzare che il suo sarebbe stato solo un breve cameo nel sequel del film del 2019 con Brie Larson.

"Ero nel bel mezzo di una ripresa notturna mentre si stava svolgendo il Disney Investor Day. Subito prima che annunciassero il cast di The Marvels, ricevo un messaggio dal PR della Disney, ricevo un messaggio da Brie Larson e ricevo un messaggio dai nostri produttori, tutti allo stesso tempo, dicendo che sono nel film. E poco dopo lo hanno annunciato nel corso dell'evento. Ero entusiasta ma avevo la sensazione che ne avrei fatti parte solo per un cameo. Non pensavo di essere uno dei personaggi principale, Non pensavo di diventare protagonista del MCU. Quindi è stato bello".

I registi di Ms. Marvel hanno grande fiducia in Iman Vellani e vorrebbero rendere la sua Kamala Kham un personaggio noto e amatissimo. Un po' come lo Spider-Man di Tom Holland che, nonostante la giovane è riuscito a diventare uno dei volti più popolari di questo media-franchise. Ci riuscirà?