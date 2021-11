Ms. Marvel, confermata la finestra d'uscita: ecco le prime immagini della serie Marvel!

Tra i numerosi annunci del DisneyPlus Day, arriva la conferma della finestra d'uscita di Ms. Marvel, che arriverà in streaming su Disney+ nel 2022.

Nelle scorse ore un membro del cast di Ms Marvel aveva anticipato la possibile data del debutto della serie, ma oggi arriva la conferma direttamente da oltreoceano.

Stando a quanto annunciato via Twitter da Disney+, i 6 episodi che compongono la serie Ms. Marvel dovrebbero arrivare in streaming nell'estate del 2022. Si conferma dunque ciò che era già nell'aria da tempo per la serie sul personaggio di Kamala Khan, interpretata dall'attrice canadese Iman Vellani.

Nella galleria in calce all'articolo potete vedere inoltre le primissime immagini di Ms. Marvel, l'attesa serie del Marvel Cinematic Universe, che seguirà Hawkeye. Si tratta di tre fermi immagine della breve clip che è stata mostrata durante il Disney+ Day, che ci svelano la giovane Kamala Khan in un'uniforme che imita quella di Captain Marvel, la sua super-eroina preferita.

Dopo la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Iman Vellani sarà nuovamente Ms. Marvel in The Marvels, il film in uscita a febbraio 2023, al fianco di Captain Marvel (interpretata da Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). Il film sarà un sequel sia degli eventi della serie, che della pellicola del 2019 Captain Marvel.

Di recente, una promo art di Ms Marvel aveva svelato una piccola modifica ai poteri della giovane super-eroina.