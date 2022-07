Ms. Marvel, la coppia di registi rivela: 'Il finale è ispirato a Dragon Ball Z'

Il finale di Ms. Marvel è stato rilasciato su Disney nei giorni scorsi e così, la coppia di registi ha deciso di rivelare quali sono state le fonti di ispirazione per l'episodio conclusivo e un po' a sorpresa i due hanno ammesso di aver preso spunto dalla popolare serie anime Dragon Ball Z.

In una recente intervista Bilall Fallah e Adil El Arbi hanno detto: “Con il nostro artista degli effetti visivi Nordin Rahhali, stavamo pensando a cosa potevamo fare con questo suo grande potere in modo da raccontarlo al meglio. Ci sembrava qualcosa di veramente tipico dei manga, sentivamo l'influenza di Dragon Ball Z. Tutte queste cose interessanti che, sì, abbiamo esplorato non erano proprie di una serie tv. Abbiamo capito che potevamo andare oltre e che c'era molto altro che potevamo fare. E penso che abbiamo appena raggiunto la punta dell'iceberg".

Non è stato solo Dragon Ball Z a ispirare il finale della serie, ma anche il regista Edgar Wright. Era importante per il duo che rappresentasse il punto più alto di tutto lo show e che per fare ciò fosse necessaria una buona dose di azione ma anche di emozione:

"Doveva essere una cosa 'boom, boom, boom' fino a un climax che ti colpisce al cuore alla fine. Questa era davvero la nostra intenzione, rendere il ritmo veloce, ma allo stesso tempo vivere davvero quei momenti emotivi. Quindi, trovare quell'equilibrio è stato difficile, ma penso che siamo riusciti ad arrivarci pur mantenendo viva l'azione, e costruendo quei momenti emozionanti con la madre e con il padre. Che erano, per me, scene molto speciali che ti toccano davvero nel profondo. E poi c'è quel momento in cui è per davvero Ms. Marvel. Quel contrasto: è stato difficile trovarlo, ma penso che ci siamo riusciti".

Un po' a sorpresa, Ms. Marvel è la serie MCU più apprezzata su Rotten Tomatoes e a voi, è piaciuta? Ditecelo nei commenti.