Ms. Marvel, la creatrice sul finale:'Non riesco a descrivere la gioia che ho provato!'

Come auspicavano molti fan, l'episodio finale di Ms. Marvel ha svelato diverse indicazioni importanti sul futuro del Marvel Cinematic Universe, nonché un cameo rilevante in conclusione di stagione. Ne ha parlato di recente la showrunner della serie, Bisha K. Ali, soffermandosi su alcuni dettagli delle sequenze finali.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Ms. Marvel. Ricordatevi che la puntata finale contiene una scena post-credit di Ms. Marvel.



Il finale della stagione ha posto le basi per il futuro degli X-Men e dei Mutanti e per The Marvels che uscirà nel 2023. Inoltre, il cameo di Brie Larson nei panni di Captain Marvel non è passato di certo inosservato.

In una recente intervista Ali ha dichiarato:"Come dice Bruno, c'è una mutazione nel suo DNA [di Kamala]. Penso che i riferimenti musicali abbiano tanto da dirvi su ciò che accadrà [riferendosi alla colonna sonora che richiama la sigla anni '90 della serie animata X-Men]".



In che modo tutto questo può essere base per il film del prossimo anno? Ecco la risposta:"Tutto quello che vi abbiamo proposto nello show è ciò che otterrete". In ultimo, la sequenza in cui Kamala si scambia di ruolo con Carol Danvers, confondendo i fan:"Quella è Carol Danvers nella camera da letto di Kamala. Ciò che state vedendo è esattamente ciò che state pensando di vedere. Quella è lei, non c'è nessuna magia. Tutto quello che posso dire oltre a questo è godersi il film il prossimo anno... Il nuovo costume si coordina così bene con Kamala. È delizioso! Non riesco a spiegare la gioia che ho provato nel vederla in piedi nella camera da letto di Kamala. Vedere Captain Marvel in piedi in quella stanza, c'è così tanta gioia in quella scena".



Infine la chiosa per gli spettatori della serie, che dovranno aspettare il film del prossimo anno per poter sciogliere alcuni dubbi:"Sarà tutto rivelato nel film. Ero entusiasta di aiutare a creare tutti questi indovinelli per voi, che condurranno al film in cui la storia proseguirà".



Scoprite la nostra recensione del finale di Ms. Marvel, in attesa di scoprire cosa accadrà in The Marvels il prossimo anno.