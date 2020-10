Ms. Marvel, la creatrice di Kamala Khan elogia la scelta di Iman Vellani

Nelle scorse ore i fan del Marvel Cinematic Universe hanno appreso che Iman Vellani sarà la protagonista di Ms. Marvel. Questa notizia era ormai attesa da tempo e possiamo affermare con assoluta certezza che quasi tutti siano rimasti colpiti dalla scelta di questa giovane attrice alle prime armi.

Iman Vellani infatti non ha mai partecipato a nessuna produzione di rilievo ma, ha preso parte lo scorso anno al Next Wave Committee del Toronto Film Festival 2019, con il compito di segnalare i film potenzialmente idonei per gli adolescenti.

Ms. Marvel seguirà le avventure di Kamala Khan, un'adolescente musulmana che idolatra Captain Marvel e che usa i suoi poteri mutaforma per combattere il crimine a Jersey City. Come ha rivelato l'anno scorso dal dirigente dei Marvel Studios Kevin Feige, l'obiettivo è che Kamala Khan, così come Jennifer Walters / She-Hulk (Tatiana Maslany) e Marc Spector / Moon Knight, alla fine prendano parte anche ai prossimi film in cantiere.

Con un post su Twitter anche la creatrice del personaggio di Kamala Khan ha accolto positivamente la scelta di Iman Vellani, è infatti indubbia una notevole somiglianza tra l'attrice e il personaggio dei fumetti. In principio Geraldine Viswanathan sembrava essere la più papabile per il ruolo di Ms. Marvel ma, probabilmente gli autori della serie Disney+ non l'hanno ritenuta idonea per la parte. Intanto nei giorni scorsi sono stati svolti i casting per i ruoli di Zoe Zimmer e Tyesha Hillman.

Insomma, la serie Disney+ prende sempre più e sembra ormai essere pronta per l'inizio delle riprese che dovrebbero partire a novembre. Staremo a vedere.