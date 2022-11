Ms. Marvel: Daredevil doveva apparire nel finale della serie Disney Plus!

Daredevil è chiaramente il personaggio del momento ai Marvel Studios. Dopo il ritorno ufficiale di Charlie Cox nei panni del personaggio dopo la cancellazione della serie Netflix, questo è apparso in Spider-Man: No Way Home e recentemente anche in She-Hulk. Ma prima di tornare con la sua serie, il diavolo rosso doveva apparire anche in Ms. Marvel!

Come è stato fatto notare da The Direct, la designer di Ms. Marvel Natasha Gerasimova ha recentemente caricato una serie di immagini sul portfolio del suo sito web. In queste immagini, le bacheche che fanno parte dell'ufficio del Dipartimento per il Controllo dei Danni mostrano una serie di eroi, vigilanti e cattivi che l'organizzazione stava tenendo d'occhio. È su queste bacheche che Daredevil è apparso prima di essere rimosso dalla serie inspiegabilmente.

Voci di corridoio non ancora confermate, comunque, dicono che rivedremo ancora Daredevil in Echo prima che possa fare il suo debutto con la sua serie Daredevil: Born Again.

La serie prende il nome dalla celebre run a fumetti di Frank Miller che vede Kingpin distruggere la vita di Matt Murdock, un aspetto oscuro e grezzo per le storie di supereroi che di solito sono più luminose e roboanti. Considerando che la terza stagione della serie Netflix del personaggio ha adattato vagamente questa storia, non è chiaro quali punti della trama verranno approfonditi dallo show dei Marvel Studios. Finora è stata confermata la sola presenza di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio.

"Vincent, il mio caro, carissimo amico e arcinemico. Ci sarà un giorno, a un certo punto nel futuro, in cui sarò a New York. Mi presenterò al lavoro, indosserò il mio costume e camminerò sul set con lui", aveva dichiarato Cox a ScreenRant in occasione del D23. "Sarà un'occasione importante. Sono emozionato solo a pensarci. Non ci capitava da quando abbiamo girato la scena alla fine della terza stagione, dove c'è il grande combattimento e quel momento emotivo che condividiamo. Da allora non siamo più stati sul set insieme".

Ricordiamo che Charlie Cox si sta allenando con un lottatore professionista in vista del ritorno nei panni di Daredevil. Su queste pagine trovate la recensione completa di Ms. Marvel.