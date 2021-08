Ms. Marvel: nuova data di uscita e quali problemi potrebbe creare questo ritardo nel MCU?

La notizia di un possibile rinvio dell'uscita di Ms. Marvel al 2022 è ormai quasi cosa certa. Lo show, previsto inizialmente per fine 2021, non appare infatti nella scaletta delle prossime uscite su Disney +, ed eravamo già al corrente di un forte ritardo della produzione. Che effetto avrà questo ritardo sul MCU?

Sicuramente tutto il programma dei Marvel Studios è stato posticipato. Ricordiamo infatti già i ritardi di Loki, The Falcon and the Winter Soldier e Wandavision dove molte idee sono state tagliate a causa del poco tempo a disposizione per la produzione. Il covid-19 ha grande responsabilità in tutto ciò, e si spera che non creerà problemi per il futuro. In ogni caso il ritardo di Ms. Marvel non dovrebbe essere preoccupante per il MCU.

L'importante, infatti, è che lo show esca prima del film The Marvels previsto per l'11 Novembre del 2022. E non dovrebbero esserci problemi in questo. Come sappiamo la protagonista della serie, Kamala Khan, sarà presente nella pellicola in uscita a Novembre, e sarebbe dunque importante esplorare la storia di come scopre i suoi poteri prima di allora. Come sappiamo dai fumetti la giovane Kamala è un'adolescente musulmana che scopre di avere la capacità di cambiare forma. La ragazza è una fan di Captain Marvel, interpretata da Brie Larson, accanto alla quale comparirà proprio in The Marvels.

Il giornalista Matt Webb Mitovich ha dichiarato: "Ho chiesto in giro e a questo punto è chiaro che l'uscita di Ms. Marvel è ora prevista per l'inizio del 2022." E si spera vivamente che sia così, se no potrebbe diventare davvero complicato, andando più avanti nel corso del 2022, inserire Ms. Marvel all'interno del fittissimo calendario di uscite della Fase 4 del MCU.