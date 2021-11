Ms. Marvel, diffusa una nuova sinossi per la serie in arrivo nel 2022

Il Disney+ Day ha fornito molti aggiornamenti sul futuro del Marvel Cinematic Universe, anche se alcuni fan si aspettavano qualcosa in più. Tuttavia, abbiamo potuto dare un’occhiata alle prime immagini di Ms Marvel ed il nuovo logo, inoltre è stata diffusa anche una nuova sinossi per la serie in arrivo nell'estate 2022.

Il live-action introdurrà Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) prima di rivederla in The Marvels. La sinossi recita: "Ms. Marvel presenta Kamala Khan, una sedicenne pachistana americana di Jersey City. Aspirante artista, appassionata giocatrice e vorace scriba di fan-fiction, è una grande fan degli Avengers e di uno in particolare, Captain Marvel. Ma Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ottiene super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Iman Vellani interpreta Kamala Khan aka Ms. Marvel. La serie è diretta dai produttori esecutivi Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy, con la produttrice esecutiva Bisha K. Ali come sceneggiatrice principale. Ms. Marvel debutterà su Disney+ nell'estate del 2022".

Scoprite la storia di Ms Marvel nei fumetti, nel 2023, Kamala sarà al fianco di Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) in The Marvels, per cui questo è solo l’inizio della sua avventura nel franchise. "Il fatto che lo show sia stato realizzato e che includano questo personaggio nel MCU è ciò che è importante", ha spiegato Vellani durante una recente intervista. "Non devo davvero fare di tutto e parlare di essere musulmana e di essere pakistana, tutto viene fuori nello show. Le persone vedono una persona come me coinvolta in un progetto così grande e penso che sia abbastanza stimolante.”

“Voglio dire, il mio sogno sarebbe che Ms. Marvel entrasse in gioco nel sequel di Captain Marvel. Questo è l'obiettivo", ha detto Larson in precedenza. Siete curiosi di vedere Ms. Marvel? Fatecelo sapere nei commenti!