Ms. Marvel, Disney+ racconta le origini dell'eroina: ecco un nuovo corto per Kamala Khan

Ms. Marvel sta per arrivare, e sebbene si tratti di una delle serie più attese del MCU, molti fan hanno per il momento ancora poca familiarità con l'eroina che ha debuttato solo nel 2014. Per rimediare a queste probabili lacune, Disney+ ha deciso di pubblicare un corto di quattro minuti dedicato a Kamala Khan.

"Un cortometraggio/documentario che ti offre uno sguardo esclusivo dietro la rivoluzionaria serie Ms. Marvel, dalle sue origini a fumetti fino allo sviluppo e alla produzione dello show di successo dei Marvel Studios su in arrivo su Disney+. Presenta interviste con il suo pluripremiato team di registi e l'affascinante star dello show, la nuova arrivata Iman Vellani".

Lo spettacolo presenta alcune interviste esclusive con il cast e la troupe dello spettacolo, inclusa la giovane protagonista pronta a conquistare il pubblico nei panni di Kamala Khan, la giovane eroina fan di Captain Marvel. Ci sono anche nuovi filmati che offrono agli spettatori un'anteprima di alcune importanti scene della serie, inclusa una ambientata all'AvengerCon, permettendo agli spettatori di familiarizzare con questo personaggio dopo la visione dell'ultimo trailer di Ms. Marvel.

Lo show con Iman Vellani debutterà l'8 giugno su Disney+, rendendo A Fan's Guide To Ms. Marvel il modo perfetto per conoscerla prima di vederla finalmente all'opera nel ruolo di Kamala Khan. Questa nuova e giovane eroina sarà in grado di conquistare il pubblico? Voi che ne dite?