Ms Marvel, il dubbio dei fan: Kamala Khan si unirà agli X-Men o agli Avengers?

Gli Avengers sono stati, finora, la famiglia di supereroi predominante in questo Marvel Cinematic Universe: le cose sono però destinate a cambiare nel prossimo futuro, con questa Fase 4 che promette di presentarci, ad esempio, altri supergruppi del calibro degli X-Men. Come si pone in questo scenario, dunque, la giovane Ms. Marvel?

I poteri della protagonista della nuova serie Disney+ (che, a proposito, hanno subito dei grossi cambiamenti rispetto ai fumetti di Ms. Marvel) mettono infatti il personaggio di Iman Vellani nella condizione di essere perfettamente arruolabile tanto nel team del suo idolo Captain Marvel, tanto in quello dei mutanti.

Gli ultimi sviluppi dello show, in effetti, sembrerebbero far pendere l'ago della bilancia verso gli X-Men: Ms. Marvel è infatti stata letteralmente annunciata come primo vero mutante del Marvel Cinematic Universe, il che renderebbe il suo entrare a far parte della famiglia di Wolverine e soci un passaggio piuttosto logico.

Gli sviluppi, in tal senso, non sembrano però così scontati: la nostra Kamala farà infatti comunque parte del trio completato da Captain Marvel e Monica Rambeau in The Marvels, il che la avvicina ovviamente al mondo degli Avengers. E voi, cosa preferireste? Fatecelo sapere nei commenti! Iman Vellani, intanto, ha ammesso di aver fatto il tifo per Iron Man durante Civil War.