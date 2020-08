Ms. Marvel: Due personaggi si uniscono alla serie, tutti i dettagli

Mentre aspettiamo la conferma delle recenti indiscrezioni su Ms. Marvel, vi segnaliamo gli ultimi avvisi di casting, che ci permettono di conoscere i dettagli di altri personaggi che faranno la loro comparsa nelle puntate della serie di Disney+.

La notizia arriva dal celebre sito di insider "Illuminerdi", che avvisa tutti gli appassionati delle opere della Marvel che la multinazionale è alla ricerca degli attori giusti per interpretare Amir e Nakia. Il primo è il fratello di Kamala Khan, che avrà il volto di un attore di origini pakistane, di almeno venticinque anni e che sarà in grado di dare vita ad un "fratello più grande e più saggio". Per Nakia invece lo studio è alla ricerca di una ragazza dai 16 ai 20 anni, di origini turche, marocchine o arabe, che viene descritta così: "è una studentessa impegnata nella difesa dei diritti, intelligente e che piace alla gente".

Nonostante si tratti di una voce non confermata, siamo sicuri che nelle puntate dello show su Ms. Marvel saranno presenti questi due personaggi, figure centrali della storia di Kamala Khan e che sono apparsi più volte nei suoi fumetti. La produzione della prima stagione della serie dovrebbe riprendere a novembre per concludersi a marzo, in molti quindi pensano che lo show sarà disponibile nel corso della stagione autunnale del 2021. Per concludere vi segnaliamo questo interessante leak di un provino di Ms. Marvel.