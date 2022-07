Ms. Marvel, quanto durerà il finale della serie MCU?

Mancano ormai meno di due giorni all'arrivo, su Disney+, dell'episodio finale di Ms. Marvel, ultimo tassello del Marvel Cinematic Universe su piccolo schermo che ci ha introdotto al personaggio di Kamala Khan, preparandola per un futuro radioso nel MCU. Ma quanto durerà il finale di stagione, che potrebbe rimanere l'unica?

Parlando della serie in procinto di chiudere la sua distribuzione e con protagonista Iman Vellani, infatti, quasi tutti i ben informati, fra testate e insider, si riferivano al progetto come a una miniserie limitata, giusto il tempo di introdurre il personaggio all’interno del Marvel Cinematic Universe. La giovane interprete infatti, nonostante le critiche pure sopraggiunte da una fetta di pubblico, ha dimostrato un certo piglio ambizioso che sicuramente le aprirà i cancelli del franchise. Anche se ora dovrà fare spazio a Jennifer Walters, che farà un debutto difficile su Disney+ vista la montagna di critiche rivolte a She Hulk, Kevin Feige sembra avere grandi piani per Kamala, anche solo con l’arrivo di The Marvels nel 2023.

A differenza di Moon Knight quindi, penultima in ordine di distribuzione che aveva introdotto il personaggio a mo’ di esperimento, tenendolo ben distante dal restante MCU, Ms. Marvel non aveva bisogno di un’introduzione esaustiva e si è potuta permettere un minutaggio inferiore. Né, però, era ancora pronta per tenere un episodio finale come quello del veterano Hawkeye, arrivato al minutaggio record di oltre un’ora. Alla vigilia del debutto della serie, Rolling Stone aveva reso pubblica la durata ideale degli episodi di Ms Marvel, considerando che ormai nessuno dei principali servizi di streaming rende pubblica la durata se non nel momento in cui il singolo episodio viene caricato su catalogo.

Quella durata si aggirava fra i 45 e i 55 minuti, più precisamente fra i 47 e i 51 per i primi due episodi. Il finale di stagione, ci immaginiamo, dovrebbe rimanere in linea con le precedenti puntate o tutt’al più superarle di poco, mantenendosi comunque sotto l’ora totale. Niente paura, insomma. Anche se vi ritroverete un finale di stagione infrasettimanale, non avrete bisogno di due quattro ore come per lo scioccante finale di Stranger Things 4. A voi la serie dei Marvel Studios sta piacendo? Delusi o stupiti rispetto alle aspettative? Ditecelo nei commenti!