Ms. Marvel, quanto dureranno gli episodi della serie Disney+?

Nonostante una parte della stampa internazionale abbia già avuto modo di vedere i primi due episodi di Ms. Marvel e comunicare una durata precisa, si sta facendo un po' di confusione anche presso testate autorevoli. Ecco una possibile stima alla luce di tutte le dichiarazioni (o dell'assenza di esse).

Siamo a meno di ventiquattr’ore dal debutto, su Disney+, del primo episodio di questa nuova serie del Marvel Cinematic Universe che ci racconterà la genesi supereroistica di Kamala Khan, giovane ragazza musulmana in adorazione di Captain Marvel che diverrà ella stessa una sua controparte liceale grazie al ritrovamento di un bracciale di probabile provenienza Kree. Questo le permetterà di sviluppare poteri che sono però molto diversi rispetto a Ms Marvel fumetto (vi abbiamo spiegato le ragioni proprio in questo articolo). Di un potere, però, sembra essere prima Kamala come la stampa estera: la preveggenza.

Se su altre serie Marvel c’erano state indicazioni più chiare, anche da parte degli studios, sulla durata di minima e di massima degli episodi, senza poi una specifica di puntata in puntata, che viene svelata solo al caricamento dell’episodio su catalogo. In questo caso però, si sta facendo un po’ di confusione. Solo qualche giorno fa, Rolling Stone riportava una forbice fra i 35 e i 45 minuti, in linea cioè con le prime serie del Marvel Cinematic Universe. Ma nel frattempo c’è stato Moon Knight, che ha dimostrato come il pacchetto ridotto di sei episodi richieda a quel punto una durata leggermente superiore, per dare modo al personaggio (soprattutto se inedito) di introdursi a dovere.

La stima di Rolling Stone era poi già stata smentita dalla restante stampa d’oltreoceano, che aveva avuto modo di visionare i primi due episodi e di riportarne la durata: 45 minuti per il primo e 47 per il secondo, compresi 5 minuti di titoli di coda in entrambi i minutaggi. Più attendibili, quindi, le stime di chi riporta un range fra i 45 e i 55 minuti. Ma non di più, probabilmente, proprio alla luce di quanto avvenuto con Moon Knight. La serie con protagonista Oscar Isaac era stata infatti anticipata dalle dichiarazioni degli autori, che segnalavano come fosse diventata la più lunga di tutto l’MCU, in termini di minutaggio. In questo caso invece, la serie con Iman Vellani non è stata anticipata da statement di questo tipo, segno che dovrebbe rimanere comunque più ridotta rispetto all’ultima approdata su Disney+. Nel frattempo, per prepararsi all’uscita di domani, ecco l’ultimo trailer esteso di Ms Marvel.