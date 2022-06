Ms Marvel, c'è un tributo al sacrificio di Black Widow nel nuovo teaser: fan in delirio!

Ms Marvel debutterà su Disney Plus la prossima settimana, ma nell'ultimo teaser trailer per la prossima serie MCU esclusiva di Disney Plus i fan hanno intercettato un nuovo tributo al sacrificio di Black Widow, confermato anche dalla showrunner Bisha K. Ali.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, un fan dei Marvel Studios al quale il tributo a Natasha Romanoff di Scarlett Johansson non è sfuggito, ha commentato sui social con grande entusiasmo: "FINALMENTE DOPO 3 ANNI ABBIAMO UN TRIBUTO A NATASHA ROMANOFF IN MS MARVEL". Il post è stato ricondiviso e commentato dalla Ali, che ha detto: "Sinceramente, per via del modo in cui ho parlato della tragedia di Natasha Romanoff nella stanza degli sceneggiatori...ci siamo resi conto che dovevamo farlo e basta."

La risposta di Bisha K. Ali soddisferà sicuramente la maggior parte dei fan dei Marvel Studios, che non vedevano l'ora di assistere ad una sorta di riconoscimento 'ufficiale' per il sacrificio di Black Widow in Avengers: Endgame. Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Ms Marvel arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus dal prossimo 8 giugno: sarà la seconda serie tv dei Marvel Studios del 2022, dopo l'acclamata Moon Knight con protagonista Oscar Isaac, e fungerà da introduzione al personaggio di Kamala Khan nel Marvel Cinematic Universe; la giovane supereroina, interpretata dall'attrice esordiente Iman Vellani, esordirà anche sul grande schermo nel 2023 nel film The Marvels, sequel di Captain Marvel con Brie Larson.

