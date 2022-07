Ms. Marvel: ecco tutti gli easter egg e le citazioni dell'Episodio 5

L'Episodio 5 di Ms. Marvel è il penultimo per quanto riguarda la programmazione della miniserie dei Marvel Studios e come gli altri anche qui è possibile elencare dei deliziosi easter egg e alcune citazioni. Non sono tantissime, ma pare che si riveleranno essenziali in vista del gran finale di mercoledì prossimo. Scopriamo insieme quali sono.

L'episodio 5 di Ms. Marvel, come detto, contiene solo una manciata di easter eggs, il che forse è intenzionale, visto il posto che occupa nella struttura dello show. Nei fumetti, Kamala Khan è sempre esistita all'ombra degli altri supereroi. Persino il suo nome in codice, "Ms. Marvel", è un nome ereditario, il che significa che si ritrova sempre nell'orbita di Carol Danvers. Il MCU, tuttavia, ha scelto di sovvertire questa situazione.

L'episodio, ad esempio, esplora la Partizione dell'India, un evento storico reale di enorme portata che tuttavia è raramente esplorato nella cultura popolare. La Gran Bretagna concesse all'India l'indipendenza, ma la impose artificialmente, dividendo il Paese lungo le aree religiose. Si stima che i disordini causati dalla Partizione siano costati la vita a un numero di persone compreso tra le 200.000 e i 2 milioni, creando un trauma generazionale che si ripercuote ancora oggi. L'episodio 5 di Ms. Marvel mostra la Partizione dell'India, con tanti dettagli che corrispondono alla realtà della situazione.

L'episodio 5 di Ms. Marvel è in un certo senso la storia delle origini di sua nonna. Sana è, ovviamente, il nome della co-creatrice di Ms. Marvel, Sana Amanat, quindi il nome è del tutto appropriato. Kamala scopre di aver sempre fatto parte delle leggende della sua famiglia, salvando sua nonna dal caos della Partizione.

Nei fumetti, il logo di Ms. Marvel è un omaggio a Carol Danvers. Tuttavia, nel MCU Captain Marvel non ha mai avuto un logo a forma di fulmine, quindi è stato necessario trovare una nuova origine: una collana rotta, che in origine diceva il suo nome in urdu. Tutti i pezzi del costume di Ms. Marvel si stanno componendo in vista del finale, e l'abito rappresenta la ricomposizione dell'identità di Kamala.

Il MCU ha modificato molto i poteri di Kamala, ma le abilità di Kamran sono molto simili a quelle dei fumetti, fino al diverso colore dell'energia che proietta. Nei fumetti, l'energia di Kamran può espandersi su tutto il corpo. Sarà interessante vedere come l'episodio 6 di Ms. Marvel utilizzerà il personaggio; Kamran potrebbe diventare un cattivo speculare da sconfiggere per Ms. Marvel.

L'episodio 5 di Ms. Marvel si conclude con un drone del Damage Control che, apparentemente malfunzionante, spara un missile contro il Circle Q. Ci sono divertenti parallelismi tra questo episodio e il destino del Delmar's Deli in Spider-Man: Homecoming. Sia Ms. Marvel che Spider-Man: Homecoming dimostrano che il MCU non è un luogo particolarmente sicuro per la gente comune, e il Damage Control non aiuta.

Nel frattempo, alcuni fan sono convinti che Ms Marvel sia legata a Agents of SHIELD.