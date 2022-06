Ms. Marvel: un easter egg che forse non avete notato anticipa l'arrivo di un villain?

Nella giornata di oggi ha debuttato il primo episodio di Ms. Marvel su Disney+ e sia il pubblico che la critica sta apprezzando moltissimo questo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. A colpire maggiormente è senza dubbio la chimica tra i personaggi e il lato squisitamente visivo scelto per mandare avanti la narrazione. Avete notato tutto?

A quanto pare, infatti, tra i numerosi riferimenti sparsi per il primo episodio, intitolato Generation Why, ci sarebbe anche un easter egg che rimanderebbe direttamente a un villain dei fumetti di Ms. Marvel. Mentre Kamala e Bruno parlano in cima a un edificio con lo skyline del New Jersey alle spalle, si vede un'insegna della Edison Electric proprio dietro di loro. Potrebbe essere facile non farci caso, soprattutto per dover stare attenti a tutto il resto e per il fatto che, dal punto di vista dello spettatore, è al contrario, ma c'è e potrebbe non essere l'unica volta che la vedremo.

Apparso per la prima volta in Ms. Marvel #7 del 2014, l'edificio della Edison Electric è stato il covo dell'Inventore, il primo supercattivo di Ms. Marvel e il primo di molti avversari incredibilmente strani in cui si è imbattuta. L'Inventore - in parte un cacatua, in parte Thomas Edison - è il risultato di un esperimento di clonazione andato male e faceva parte di un arco di 7 numeri che vedeva Kamala scontrarsi con alligatori bionici e un paio di scagnozzi adolescenti prima di eliminare definitivamente l'Inventore.

Kamala si è imbattuta nell'Inventore nei suoi primi giorni da eroina e la loro faida nei fumetti si è intrecciata con la comprensione da parte di Kamala della sua eredità di provenienza dagli Inumani e dei poteri che le ha conferito.

In attesa del prossimo episodio, ecco un nostro parere sui primi due episodi di Ms Marvel.