Ms. Marvel: nell'episodio 2 c'è il primo riferimento in assoluto agli Eterni, ecco quale!

Il gioco delle citazioni e dei riferimenti al suo vasto Marvel Cinematic Universe è uno dei più frequenti all'interno dello studio e anche in Ms. Marvel questo gioco fa parte della narrazione. Dopo gli ovvi rimandi a Captain Marvel e agli Avengers, il secondo episodio della miniserie ha citato per la prima volta dall'uscita del film, gli Eterni.

Mentre Kamala e Kamran sono al ristorante, legano molto per le cose che hanno in comune. Una di queste cose è l'amore per i film di Bollywood. Quando si parla delle celebrità che amano, Kamala menziona che sua madre, in modo imbarazzante, ha ancora una cotta per Kingo, Sr. Si tratta di una rapida citazione che è facile farsi sfuggire, soprattutto per gli spettatori che non hanno familiarità con le star di Bollywood. Ma la citazione è un riferimento al Kingo di Kumail Nanjiani in Eternals. Come abbiamo appreso in quel film, Kingo si è finto una lunga serie di star di Bollywood, incarnando una nuova generazione di "Kingo" man mano che invecchia per evitare di rivelarsi immortale.

È interessante notare che questo riferimento a Kingo è in realtà il primo riferimento agli Eternals nel MCU da quando il film è uscito lo scorso novembre. Abbiamo appreso che i creatori di Moon Knight a un certo punto volevano che gli Eternals, in particolare Kingo, fossero presenti in una scena flashback ambientata nell'Antico Egitto. Tuttavia, non è mai successo.

Poiché il finale di Eternals ha lasciato molti degli Eterni con un destino piuttosto ambiguo, i fan potranno contare su piccoli spiragli come questo riferimento in Ms. Marvel fino a un loro eventuale ritorno ufficiale sullo schermo.

L'easter egg è interessante anche perché è praticamente l'unico riferimento di cui Kamala non conosce il significato. Lei, ovviamente, ama gli Avengers e altri supereroi conosciuti, come Doctor Strange, ma il cenno a Kingo ricorda che la gente comune del MCU non ha ancora idea dell'esistenza degli Eterni. Inoltre, lascia aperti importanti interrogativi sugli Eterni: ad esempio, come ha reagito la gente al Celestiale gigante di marmo nell'oceano o al Celestiale ancora più grande apparso sulla Terra nel film?

Nel frattempo, scoprite le nostre impressioni sui due episodi di Ms Marvel. Nell'ultima clip c'è stato invece un riferimento a Thor.