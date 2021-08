Ms. Marvel, l'esordio dello show è stato posticipato al 2022?

Il Marvel Cinematic Universe ha ancora alcune cartucce piuttosto importanti da sparare nel corso di quest'anno, sul grande schermo (tra uno Shang-Chi e uno Spider-Man) come sul piccolo, con show come What If...?, Hawkeye e Ms. Marvel. Quest'ultima, però, potrebbe incappare in un piccolo ritardo sulla tabella di marcia.

Già nei giorni scorsi, dopo la rivelazione della data d'uscita di Hawkeye, i fan più impazienti avevano cominciato a chiedere spiegazioni sull'esordio di Ms. Marvel, annunciata inizialmente per il 2021 ma effettivamente ancora priva di una data d'uscita ufficiale.

Nonostante gli Studios continuino a tacere, però, qualcosa sembra esser trapelato in queste ultime ore: secondo le indiscrezioni raccolte da un noto insider, infatti, il debutto dello show sulle avventure della giovanissima Kamala Khan interpretata da Iman Vellani dovrebbe esser stato posticipato ad inizio 2022.

La decisione sarebbe presumibilmente da imputare alla volontà di non creare eccessivi accavallamenti, con Hawkeye in uscita il prossimo novembre e un film cardine come Spider-Man: No Way Home in arrivo di lì a poco: probabile, a questo punto, che Marvel trovi più sensato attendere i primi mesi del prossimo anno per rilasciare lo show sul personaggio che rivedremo anche in The Marvels.

Vedremo, comunque, se di qui a breve ci saranno chiarimenti ufficiali al riguardo. Poche ore fa, intanto, la prima immagine ufficiale di Ms. Marvel ci ha svelato costume e poteri della nostra eroina.