Ms. Marvel, la famiglia Khan è stata vittima del Blip? Parlano i registi

Mentre sono ancora molti i dubbi sul destino di Ms. Marvel alcuni fan si sono chiesti se la famiglia Khan sia stata in qualche modo colpita dal Blip, uno degli eventi più significativi del Marvel Cinematic Universe che ha di fatto influenzato totalmente le dinamiche del franchise dopo gli eventi di Avengers: Infinity War.

Lo schiocco delle dita di Thanos ha spazzato via metà della popolazione mondiale, ritornata poi dopo 5 anni in seguito gesto di Bruce Banner ma, come molti si domandano, la famiglia dell'ultima eroina approdata su Disney+ ha subito in qualche modo le conseguenze di questo sterminio?

La risposta a questa domanda ci viene dai registi di Ms. Marvel, Billal Fallah e Adil El Arbi, che in un'intervista rilasciata a The Direct hanno lasciato intendere che i parenti più stretti di Kamala non sono state in alcun modo toccati da questo evento, seppur vivendone in maniera trasversale le sue conseguenze.

"Beh, suppongo che, vedendo quella che è la dinamica familiare della famiglia Khan, possiamo ipotizzare che nessuno di loro sia stato colpito dal Blip. Ma ogni volta che ponevamo a Kevin Feige domande sulla questione lui diceva: "Non preoccuparti. Concentrati sulla storia, concentrati solo su quella, non fare troppe domande su altri film, altri programmi e tutto il resto". Era una specie di suo mantra per Ms. Marvel. E così abbiamo fatto".

Ms. Marvel è stata assai apprezzata su Rotten Tomatoes, lo show con Iman Vellani è risultato essere fin qui il più gradito dai fan del MCU con un punteggio che si aggira intorno al 98%.