Ms. Marvel, fan furiosi per i nuovi poteri di Kamala Khan: 'Non snaturate il personaggio!'

Altri invece ci sono andati molti più duri nei confronti del Marvel Cinematic Universe, criticando aspramente la loro decisione di snaturare questo personaggio non tenendo minimamente conto nella sua storia nei Marvel Comics, in un post si legge: "Non mi interessa assolutamente se Ms. Marvel ha poteri simili a quelli di Mr Fantastic. Non datele le abilità di Lanterna Verde e non cambiate la sua origine. Prova a risolvere la cosa Marvel".

I absolutely don't care if Ms Marvel is similar to Mr Fantastic's powers. Don't give her some Green Lantern abilities and change her origin. Sort it out Marvel. — Chatter Box Film (@Chatterboxfilm) March 15, 2022

Ms Marvel looks like a very important, very human story that deserves to be told. That said, Marvel should stop being ashamed of its source material out of fear of being "silly." Just give her the damn stretchy powers instead of the same space sparkle powers we've seen before. — Max Howser #STANDWITHUKRAINE (@MaxPlusCamera) March 15, 2022

Once again. Kamala’s powers are integral to her character arc of embracing her ethnicity and culture, stripping those away erases a big part of her character. #MsMarvel — glean (@GleanTheReynard) March 15, 2022