Ms. Marvel: i fan notano un clamoroso errore di montaggio nell'Episodio 4

L'Episodio 4 di Ms. Marvel, la nuovissima serie Marvel Studios che ha debuttato su Disney Plus e ha introdotto al mondo la supereroina interpretata da Iman Vellani, è approdato oggi in streaming sulla piattaforma digitale ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare che la puntata contiene un evidente errore di montaggio. Attenzione spoiler!

Nell'episodio di Ms. Marvel di questa settimana Kamala e sua madre sono andate in Pakistan a trovare la nonna. Per Muneeba si trattava semplicemente di un viaggio di famiglia nella speranza di raddrizzare la figlia, ma la supereroina adolescente era in missione per saperne di più sul suo braccialetto, su cosa sta succedendo nella dimensione Noor e sul motivo per cui ha avuto una misteriosa visione di un vecchio treno a vapore.

È stato un viaggio estremamente divertente attraverso una location atipica per il MCU, con Bangkok che ha fatto un ottimo lavoro nel sostituire Karachi. Tuttavia, il pubblico ha notato subito un'enorme e grossolano errore all'inizio dell'episodio, che ci sorprende sia sfuggito al processo di editing.

Quando Kamala e Muneeba atterrano all'aeroporto di Karachi e salutano la famiglia è notte, ma quando arrivano alla casa di famiglia a Karachi (dove incontrano l'adorabile golden retriever Magnum) è pieno giorno. I fan su r/MarvelStudios hanno immediatamente notato l'errore.

Uno di loro scrive infatti: "Non ha alcun senso, a meno che non vivano davvero a Karachi (cosa che stanno chiaramente cercando di fare). Anche quando i miei voli atterrano alle 4 del mattino, ora di Karachi, quando arrivo a casa degli zii non è ancora giorno".

Recentemente è stato svelato il punteggio Rotten Tomatoes di Ms Marvel che la piazza tra i prodotti migliori di tutto il Marvel Cinematic Universe, nonché la serie con il più alto livello di apprezzamento, nonostante gli ascolti non siano paragonabili alle serie Marvel precedenti. Non dimentichiamo che Iman Vellani apparirà anche in The Marvels.