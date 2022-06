Ms. Marvel, un fan ricrea con i LEGO un'iconica scena dei fumetti

Nel corso dei prossimi giorni vedremo finalmente all'opera Ms. Marvel, e per l'occasione un fan ha ricreato con i LEGO una delle copertine più iconiche dei fumetti dedicati alla celebre eroina di di origine pakistana del New Jersey che ammira molto Carol Danvers e che ottiene in maniera del tutto fortuita i suoi superpoteri.

L'utente di Reddit Dekuscrubster73 ha condiviso la sua creazione realizzata con i famosissimi mattoncini danesi, in cui l'eroina sedicenne è seduta su un lampione mentre guarda lo skyline di New York. Coloro che hanno familiarità con il fumetto noteranno sicuramente quanto sia accurata la grafica realizzata con i LEGO e anche coloro che non hanno avuto modo di leggere Ms. Marvel, avranno certamente notato che la copertina in questione ha ispirato una delle locandine realizzate da Disney+ per la nuova serie MCU, seppur con le dovute differenze.

Ms. Marvel andrà in onda con il suo primo episodio l'8 giugno e continuerà con pubblicazioni settimanali fino al prossimo 13 luglio. Per conoscere meglio questa eroina tra l'altro, potete anche dare uno sguardo al breve cortometraggio di Ms. Marvel realizzato dalla Disney. Si tratta di un breve documentario della durata di soli quattro minuti che presenta al pubblico Kamala Khan, con varie intervista a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo show, attori compresi.