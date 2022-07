Ms. Marvel: il finale svela un clamoroso ingresso nel Marvel Cinematic Universe!

Questa mattina è approdato in streaming il finale di Ms. Marvel, che a quanto pare - oltre ad aver concretizzato una sorta di maturazione per il personaggio principale finalmente in pieno controllo dei suoi nuovi poteri - ha anche mostrato in che direzione in futuro proseguirà la narrazione del Marvel Cinematic Universe e della sua Fase 4.

ATTENZIONE: l'articolo contiene grandi spoiler dal finale di Ms. Marvel, quindi vi sconsigliamo la lettura qualora non aveste ancora terminato la visione della miniserie Marvel.

Ms. Marvel si è appena conclusa su Disney Plus ed è atterrata in grande stile. Dopo cinque episodi di attesa, abbiamo finalmente visto Kamala con indosso il costume fedele ai fumetti e in pieno controllo dei suoi poteri, facendo anche un grande cenno alla pagina stampata mostrandola mentre ingrandiva se stessa. L'episodio è stato costellato di momenti emozionanti tra gli amici e la famiglia di Kamala, ma si è concluso con due importanti sviluppi per il futuro del MCU.

Uno di questi è stata un'anticipazione di The Marvels in uscita al cinema il prossimo anno, mentre il secondo è quello che ha finalmente svelato uno sviluppo del MCU molto atteso. Nei momenti finali Bruno ha rivelato di essere stato confuso sul motivo per cui Kamala ha dei poteri mentre la sua famiglia non ne ha, rivelando che c'è qualcosa di diverso nei suoi geni, "come... una mutazione" (seguito da una piccola strimpellata di chitarra dal cartone animato X-Men degli anni '90).

Proprio così, il gene X e i mutanti fanno ufficialmente parte del MCU e Kamala è una di loro. Kamala si è scrollata di dosso la questione dicendo che "sarà solo un'altra etichetta", facendo riferimento alla discriminazione subita dagli X-Men in molte storie Marvel.

Che il passo successivo sia quello di presentare la nuovissima squadra di X-Men nel Marvel Cinematic Universe? Intanto, Taron Egerton sogna di diventare il nuovo Wolverine del MCU e ha perfino avuto dei colloqui con i Marvel Studios.