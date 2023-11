Ms Marvel sarà fondamentale nella Saga del Multiverso: parla la produttrice di The Marvels

Domani arriverà nelle sale di tutto il mondo The Marvels, che per la prima volta riunirà i personaggi di Ms. Marvel, Captain Marvel e Monica Rambeau, che saranno costrette a far squadre per sconfiggere una grave minaccia extraterrestre. Come anticipato dalla produttrice Mary Livanos, il ruolo di Kamala Khan sarà fondamentale per il futuro del MCU.

Nonostante le prevendite di The Marvels siano andate piuttosto male, la produttrice ha assicurato che il personaggio di Ms. Marvel sarà fondamentale nel prosieguo della Saga del Multiverso e quindi nei progetti futuri in arrivo.

"È enorme. È incredibile e, per molti versi, è la lente con cui noi, il pubblico, viviamo gli eventi di questo film. Siamo più simili a Kamala in questa esperienza", ha dichiarato Livanos.

"Carol è una Avenger cosmica di cui possiamo solo ipotizzare le intenzioni. Monica, ovviamente, è una scienziata, una ricercatrice e un'astronauta di alto livello. Kamala è davvero la nostra via d'accesso, e rappresenta molto del cuore di questo trio. Lavorare con Iman è stato fantastico. Ha sempre a portata di mano tutti i fatti che l'Universo Marvel ha da offrire. Ci istruisce tutti quotidianamente ed è davvero fantastico vederla brillare in questo film".

Non dobbiamo poi dimenticare che Kamala Khan è anche la prima mutante del MCU, un dettaglio sorprendente rivelato nel finale di Ms. Marvel, la serie in cui il personaggio ha esordito lo scorso anno su Disney+. Di conseguenza, Ms. Marvel è stata ripensata come mutante anche nei fumetti ufficiali.

Dopo averlo visto svolgere un ruolo centrale nella serie Secret Invasion, The Marvels vedrà anche il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, ma anche di Saagar Shaikh nel ruolo di Aamir Khan, Zenobia Shroff nel ruolo di Muneeba Khan e Mohan Kapur nel ruolo di Yusuf Khan. Tra i nuovi membri del cast figurano Zawe Ashton, Park Seo-joon e Shamier Anderson. Prodotto dai Marvel Studios,

The Marvels è diretto da Nia DaCosta su una sceneggiatura scritta dalla stessa regista con Megan McDonnell ed Elissa Karasik.

Non resta che fiondarsi al cinema domani per scoprire cos'altro ci riserverà questa Saga del Multiverso, di cui siamo ancora solo all'inizio.