Ms. Marvel, quanti Hulk nella nuova clip della serie Marvel di Disney+!

Manca davvero pochissimo al debutto di Ms. Marvel su Disney+, e per metterci nel giusto mood prima della visione, i Marvel Studios hanno diffuso due nuove clip dallo show con Iman Vellani. E in una c'è davvero tanto verde.

No, non si tratta di Mark Ruffalo o Tatiana Maslany, ma sì, c'è dell'Hulk in queste clip: un finto Hulk e un quasi Hulk per la precisione...

Nel primo video che trovate in calce alla notizia, infatti, vediamo infatti come Kamala speri di andare all'AvengersCon, e stia cercando di ottenere il permesso dai genitori. La ragazza fa i salti di gioia quando la madre le comunica che potrà davvero andare all'evento, ma non poteva non esserci un inganno ("condizioni" le chiama il personaggio di Anjali Bhimani): primo, Kamala sarà accompagnata dal padre; secondo, beh, guardate e ridetene tutti.

La seconda clip, invece, ha come protagonisti la nostra eroina e il Bruno Carrelli di Matt Linz, entrambi intenti a sperimentare i misteriosi poteri di Kamala.

Ms. Marvel sarà la seconda serie tv targata Marvel Studios nel 2022 dopo Moon Knight, mentre il 2021 ci aveva regalato ben cinque titoli (WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What If...? e Hawkeye). Ad agosto, invece, avremo anche il debutto di She Hulk Attorney at Law con Tatiana Maslany.