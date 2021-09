Ms. Marvel, Iman Vellani celebra il suo amore per Iron Man in un video home made

Il rinvio di Ms. Marvel al 2022 è ormai cosa quasi certa ma Iman Vellani ci tiene a condividere con il mondo la sua immensa passione per tutto l'universo Marvel e in particolare con Iron Man, uno dei suoi più grandi idoli.

La giovane attrice che veste i panni di Kamala Khan compare infatti in un video pubblicato su Vimeo mentre inizia la sua giornata circondata da gadget dei suoi supereroi preferiti. Sulle note di "I Don't Want to Be Alone" di Billy Joel la Vellani si sveglia sotto un poster di Invincible Iron Man, indossa un paio di calzini di Captain Marvel e si siede, tra le altre cose, per leggere una copia tascabile di Avengers e usare il suo laptop con una grande decalcomania di Iron Man. la star di Ms. Marvel immagina poi una divertente sequenza in stop motion in bianco e nero con action figure, in cui Iron Man incontra Kamala Khan, la chiama la sua "Marvel preferita" e balla con lei.

Iman Vellani è stata scritturata per il ruolo di Ms. Marvel lo scorso settembre e sebbene abbia appena 20 anni, l'attrice già sa che il suo sarà un compito molto difficile in quanto andrà ad interpretare la prima eroina musulmana del MCU.

"Il fatto che lo spettacolo sia stato realizzato e che includano questo personaggio nell'MCU è davvero importante. Non Non devo cambiare le mie abitudini, il mio modo di parlare di essere un musulmano e di essere una pakistana, tutto viene fuori nello show. Le persone che vedono una persona come me coinvolta in un progetto così grande, penso, sia davvero di grande ispirazione".

Voi cosa ne pensate di questa nuova fase del MCU che introdurrà tantissimi personaggi? Ditecelo naturalmente nei commenti.