Ms.Marvel, Iman Vellani confessa: 'Capitan America Civil War? Team Iron Man!'

La domanda ha perseguitato i fan del Marvel Cineamtic Universe anni fa. Ma con chi si sarebbe schierata la nostra nuova supereroina in Civil War? La star della Marvel Iman Vellani non ha dubbi: Team Iron Man!.

Durante un evento Reddit, in cui i fan hanno avuto la possibilità di prendere in considerazione una serie di argomenti, la protagonista dello show di Disney+ ha infatti rivelato che se avesse potuto si sarebbe schierata con l'eroe di Robert Downey Jr in Capitan America: Civil War.

La star di Ms.Marvel, che è diventata la serie del MCU più apprezzata su Rotten Tomatoes, non ha mai nascosto il suo grande amore per Iron Man. "Penso che tutto questo sia iniziato perché avevo una cotta per Robert Downey Jr. [in Iron Man]", ha scherzato Vellani con il sito. "Il film è così bello. Jon Favreau è un regista meraviglioso. Penso che quando avevo 11 o 12 anni la mia ossessione per la Marvel è aumentata al massimo, e sono diventata completamente ossessionato da Iron Man e da qualsiasi cosa avesse a che fare con Iron Man".

"Ogni volta che ero triste, lo guardavo. Ogni volta che ero felice, lo guardavo. La prima cosa che ho fatto quando sono stata scelta è stata guardare il film", ha aggiunto. "Ogni grande momento della mia vita include anche Iron Man. Poiché ho quell'attaccamento ad esso, significa molto per me anche se sai, non è come il più grande film mai creato, ma per me lo è".

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Ms.Marvel 1x06, l'ultimo episodio della serie che si è da poco conclusa su Disney +.