Ms. Marvel, Iman Vellani confessa:'Non ho pianificato niente per il futuro!'

Nel corso dell'ultima intervista Iman Vellani, star della serie Ms. Marvel, ha parlato di ciò che l'aspetta una volta che lo show del Marvel Cinematic Universe si concluderà. D'altronde si tratta del primo ingaggio nel mondo dello spettacolo per la giovane attrice e le porte di Hollywood potrebbero spalancarsi dopo quest'esperienza.

Sicuramente reciterà al fianco di Brie Larson in The Marvels, ma per il momento l'attrice non si concentra sul futuro e si gode soltanto il presente e ciò che sta vivendo. Scoprite la nostra recensione di Ms. Marvel episodio 5, in attesa della chiusura del 13 luglio.



Alla specifica domanda sulla possibilità che sappia già cosa l'aspetta dopo Ms. Marvel, Iman Vellani ha risposto:"No! Non sapevo nemmeno di poterla fare. Ms. Marvel è spuntata fuori dal nulla e così ho deciso che non pianificherò il mio futuro. Vedrò solo dove mi porterà la vita. Se sarà una cosa indie allora sarà grandioso, se sarà Fast and Furious 29 altrettanto grandioso. Non lo so! Sto seguendo la corrente!".



E i fan cosa possono aspettarsi dal finale di Ms. Marvel?:"È diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah che hanno diretto l'episodio 1, quindi un sacco d'animazione divertente e montaggio veloce in stile Edgar Wright stanno per tornare. Visivamente è piuttosto divertente da guardare... " ha confessato Vellani.



Dopo le critiche alla serie, l'attrice ha risposto con franchezza; Iman Vellani non si preoccupa degli hater e prosegue senza curarsi di loro nel suo lavoro nel Marvel Cinematic Universe.