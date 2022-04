Ms. Marvel, Iman Vellani confessa: 'Rivedersi sullo schermo è stranissimo'

Iman Vellani, protagonista della serie in arrivo Ms. Marvel, ha confessato in una recente intervista che trova davvero strano vedersi recitare sullo schermo. Nello show, la giovane attrice interpreta Kamala Khan, liceale americana di origini pakistane che vive a Jersey City e sogna di diventare una super-eroina come il suo idolo, Captain Marvel.

Durante una recente intervista, Vellani ha rivelato come si è sentita quando ha dovuto rivedersi sullo schermo, affermando che non si è trattato di un'esperienza piacevole: "E' strano, davvero strano. Guardare te stessa è la cosa più odiosa di sempre. Non puoi sapere come appari agli altri e lo realizzi in quel momento" ha spiegato. "Non sai come sei quando mangi, quando sei felice, quando sei triste o quando corri. La corsa secondo me è la parte peggiore, è orribile ma in modo divertente".

Nelle scorse settimane, l'attrice aveva confessato che interpretare Ms. Marvel era un suo sogno, da grande fan dei film del Marvel Cinematic Universe. Insieme a lei, nel cast della serie in 6 episodi Ms. Marvel saranno presenti anche Saagar Shaikh nei panni del fratello Amir, Marr Lintz nel ruolo dell'amico Bruno Carrelli e, infine, Aramis Knight sarà Red Dagger.

Dato l'affollamento delle uscite Marvel, tra lo show Disney+ Moon Knight e le uscite cinematografiche di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder, sono ancora pochi i dettagli noti sulla serie che vede Iman Vellani protagonista. Nei giorni scorsi però Marvel ha dato il via al conto alla rovescia con un coloratissimo poster di Ms. Marvel, in vista del debutto in streaming dell'8 giugno.

Lo show presenterà Kamala Khan al grande pubblico, un giovane personaggio che rivedremo presto nel Marvel Cinematic Universe: è già noto infatti che, a fianco della Captain Marvel di Brie Larson, nel film The Marvels vedremo Kamala Khan e Monica Rambeau, rispettivamente interpretate da Iman Vellani e Teyonah Parris.