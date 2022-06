Ms. Marvel, Iman Vellani conosce i piani futuri del MCU: 'Adoro mantenere i segreti'

La star di Ms. Marvel, Iman Vellani, ha recentemente dichiarato di sapere molto sulla direzione su cui sta procedendo il Marvel Cinematic Universe e quindi sui prossimi progetti Marvel Studios in arrivo. Sappiamo bene, ad esempio, che la giovanissima attrice sarà nel cast di The Marvels al cinema come co-protagonista al fianco di Brie Larson.

I Marvel Studios sono sempre dieci passi avanti rispetto al loro pubblico e alcuni dei loro piani saranno probabilmente rivelati al San Diego Comic-Con il mese prossimo. Sebbene si possa pensare che anche le loro star abbiano un'idea della direzione che stanno prendendo le cose, non è sempre così. Tuttavia, Iman Vellani di Ms. Marvel sa molto sul futuro del franchise.

In un'intervista rilasciata a Marvel.com, la Vellani ha parlato di quanto sia bello sapere cosa lo studio sta progettando per il futuro, essendo lei stessa una fan dei film Marvel: "Mi piace mantenere i segreti. So così tanto in questo momento, ed è il potere più grande in assoluto. Ero quella bambina che voleva sapere ogni possibile teoria e ogni possibile spoiler perché mi faceva sentire più informata. E ora so davvero queste cose, ed è una bella sensazione".

Tornando alla miniserie Marvel, i fan hanno scovato un clamoroso errore di montaggio in Ms. Marvel, nello specifico nell'episodio approdato in streaming ieri, il quarto. Quando Kamala e Muneeba atterrano all'aeroporto di Karachi e salutano la famiglia è notte, ma quando arrivano alla casa di famiglia a Karachi (dove incontrano l'adorabile golden retriever Magnum) è pieno giorno. I fan su r/MarvelStudios hanno immediatamente notato l'errore.

Recentemente è stato svelato il punteggio Rotten Tomatoes di Ms Marvel che la piazza tra i prodotti migliori di tutto il Marvel Cinematic Universe, nonché la serie con il più alto livello di apprezzamento.