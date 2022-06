Ms.Marvel, Iman Vellani con il costume della supereroina già quattro anni fa: ecco la foto

Emersa online la foto di Iman Vellani con un costume di Halloween proprio di Ms.Marvel, ben quattro anni prima che ottenesse il ruolo principale nella prossima serie Disney+.

L'utente di Reddit RollinsThunderr ha condiviso una foto di confronto di Vellani in due diversi costumi di Ms. Marvel. In una, Vellani indossa il costume mostrato nel materiale promozionale per la prossima serie Disney+, mentre nell'altra foto mostra l'attrice nel suo costume da Ms. Marvel di Halloween del 2017. La foto di Halloween è stata scattata quando Vellani aveva 15 anni, tre anni prima di quando è stata poi scelta per interpretare Kamala Khan/Ms. Potete trovare l'immagine a fine notizia.

Non è un segreto che Vellani sia una fan della Marvel da sempre, cosa che l'ha aiutata ad ottenere il suo ruolo nello show del MCU. Amanat aveva precedentemente affermato di aver capito che Vellani sarebbe stata la perfetta Kamala Khan quando ha visto quanto fosse una grande fan della Marvel durante la sua audizione su Zoom. "Mi ha mostrato ogni angolo della sua stanza, ed era ricoperta di Avengers", ha detto Amanat. "Poi ha detto: 'Oh aspetta, non ho finito', ha aperto il suo armadio e c'era roba Marvel ovunque."

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime parole di Iman Vellani sul suo legame con Ms.Marvel e dell'ultima clip rilasciata della prossima serie Marvel di Disney+.