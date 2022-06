Ms. Marvel, Iman Vellani entusiasta per l'arrivo di 'nuovi fan del MCU' grazie al suo show

Iman Vellani, protagonista di Ms. Marvel, è entusiasta di aver contribuito alla "diaspora di nuovi fan nel MCU": è quanto ha dichiarato durante l'intervista a BBC Asian Network l'interprete di Kamala Khan, prima protagonista musulmana nell'universo Marvel con lo show a lei dedicato che ha esordito su Disney+ lo scorso 8 giugno.

Vellani ha dichiarato di non vedere l'ora di scoprire la reazione dei fan all'intera miniserie, che proseguirà fino a metà luglio: "Non vedo l'ora di vedere la loro reazione, tutte la mia famiglia in Pakistan è entusiasta!"

La giovane attrice ha inoltre rivelato che all'epoca del casting di Ms. Marvel aveva solo 17 anni, età simile a quella della protagonista: "Abbiamo avuto molte conversazioni, io e i registi, nel tentativo di incorporare elementi ed esperienze della mia vita reale. Mi sento come se avessi davvero vissuto la vita di Kamala".

Anche il co-protagonista Rish Shah, interprete di Kamran, ha partecipato all'intervista, ammettendo che il clima sul set è stato insolitamente piacevole: "Non mi capita spesso di andare su un set dove mi sento così a mio agio, dove posso adattarmi così naturalmente e riconoscermi in tutti coloro che mi circondano, dalla troupe, al cast, al team di autori" ha dichiarato l'attore. "Purtroppo è una cosa rara nell'industria odierna, ma speriamo di aprire la strada a nuove future opportunità. E' stato un privilegio farne parte".

E mentre ci sono ancora dubbi sul futuro di Kamala in The Marvels, i registi della serie Bilall Fallah e Adil El Arbi sperano che Iman Vellani possa presto raggiungere il successo di Tom Holland: "Ha un grande futuro davanti a sé. Quando parliamo de giovani attori del MCU naturalmente il punto di riferimento è Tom Holland e ciò che ha fatto con Spider-Man. Possiamo solo sperare che un giorno raggiungeremo quel livello. Vorremmo renderla popolare come lo Spider-Man di Tom Holland".