Ms Marvel, Iman Vellani è già Kamala nell'adorabile cortometraggio I don't wanna be alone

Ad una settimana esaltata dall'uscita su Disney Plus della nuova serie MCU Ms Marvel, è tornato virale un cortometraggio che vede la giovane Iman Vellani interpretare per gioco la protagonista Kamala Khan.

Il corto non ufficiale, di appena novanta secondi e fatto totalmente in casa, è stato pubblicato l'anno scorso sulla piattaforma Vimeo, ma ha iniziato a farsi notare in queste ore, quando è diventato virale mentre la data della premiere della nuova serie Marvel Studios esclusiva per Disney Plus si avvicina sempre di più. E' esattamente il tipo di fan-film che ci si aspetterebbe da una 'appassionata di supereroi' come Kamala Khan, che Iman Vellani ritrae con indosso dei calzini di Captain Marvel mentre legge i suoi fumetti preferiti sugli Avengers; inoltre, Kamala immagina un fanfilm con le sue action figure di Ms. Marvel e Iron Man che ballano: sì, è proprio adorabile come promette di essere la serie Ms. Marvel.

Ms. Marvel, la nuova serie Marvel Studios che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il prossimo 8 giugno. Lo show seguirà la nuova super eroina del MCU alla ricerca di un equilibrio nella sua vita tra il liceo, la famiglia e i nuovi super poteri, e preparerà il terreno al prossimo lungometraggio Marvel Studios, The Marvels, in arrivo a luglio 2023: oltre al ritorno di Brie Larson come Carol Danvers, il film vedrà infatti anche la partecipazione della giovane Iman Vellani nei panni di Ms Marvel e di Teyonah Parris in quelli di Monica Rambeau, oltre ovviamente all'immancabile Samuel L. Jackson.

