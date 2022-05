Ms. Marvel, Iman Vellani:'Kevin Feige è la mia terza persona preferita al mondo'

Tra i contenuti più attesi del Marvel Cinematic Universe spicca Ms. Marvel con protagonista la giovane Iman Vellani, pronta a debuttare nel franchise nel ruolo di Kamala Khan. Nonostante la poca esperienza sinora accumulata, Vellani ha espresso grande affetto nei confronti del boss di Marvel Studios, Kevin Feige.

In una nuova intervista rilasciata a Esquire, Iman Vellani ha confessato che Kevin Feige è una delle sue tre persone preferite insieme a Robert Downey Jr.:"Ok, quindi le mie persone preferite in tutto il mondo sono Robert Downey Jr. e Billy Joel, nessuno occupa tanto spazio nella mia mente. Kevin [Feige] è la terza, e sa quanto sono ossessionata da lui. [...]".



Vellani aveva approfondito lo show, definendo Ms. Marvel come un mix tra John Hughes e Scott Pilgrim e nell'intervista ha raccontato il suo primo incontro con Feige:"Durante la prima settimana di riprese mi hanno detto 'verrà mercoledì'. Ed era lunedì. E stavo dormendo sulla mia sedia o qualcosa del genere. E poi qualcuno si avvicina a noi. E mi dice 'Qui c'è qualcuno che vuole incontrarti'. E io in basso guardo in alto. E c'erano solo gli occhi di Kevin perché indossava una mascherina e mi sono completamente bloccata. E lui ha detto 'Ho sentito che stai facendo un ottimo lavoro qui!'. Non gli ho parlato né gli ho sorriso fino a quando non se n'è andato. Gli ho letteralmente dato uno sguardo. Mi sono sentita così male perché stava cercando di fare conversazione con me e parlarmi. E non gli ho detto nulla".



Nella serie ci saranno delle modifiche rispetto alla versione a fumetti e i fan si chiedono se Ms. Marvel snaturerà il personaggio.