Ms. Marvel, Iman Vellani:'Lo show è un mix di John Hughes e Scott Pilgrim'

Ms. Marvel si preannuncia sempre di più come un racconto di formazione e le parole di Iman Vellani, protagonista dello show nel ruolo della protagonista, sembrano una conferma. In una recente intervista Vellani si è lanciata in un paragone davvero importante, definendo lo show come un mix tra John Hughes, Lady Bird e Scott Pilgrim.

L'attrice sostiene che Ms. Marvel è consapevole di quanto possa essere una serie sdolcinata alle volte:"È in stile John Hughes mescolato con Lady Bird e Scott Pilgrim. È molto più spensierato rispetto ad altri show. Mostriamo che essere adolescenti è difficile, stucchevole e strano".



Iman Vellani è una grande fan Marvel e ha spiegato che la serie durante i sei episodi diversi temi da teenager come le amicizie, le cotte romantiche e le varie emozioni che gli adolescenti attraversano.

"Siamo consapevoli di quanto lo show diventi melenso a volte ma quando cresci tutto è così intensificato: le tue emozioni, le tue cotte, le amicizie. Sembra tutto così nuovo. Anche i piccoli inconvenienti sembrano la fine del mondo. Manteniamo quella sensazione di quando sei un bambino che vuole solo crescere. E quando sei un adolescente pensi di sapere tutto ma non lo sai, perché non l'hai ancora vissuto sinora. Ci appoggiamo su questo" ha concluso.



Ms. Marvel è una nuova serie dell'MCU che introduce il personaggio di Kamala Khan, un'adolescente americana musulmana cresciuta a Jersey City. Accanita gamer e vorace autrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan di supereroi con un'immaginazione smisurata, in particolare su Captain Marvel. Tuttavia Kamala si sente inadatta a scuola e talvolta anche a casa, finché non ottiene gli stessi superpoteri degli eroi che ha sempre ammirato. La vita migliora con i superpoteri, giusto?

Ms. Marvel sarà disponibile su Disney+ dall'8 giugno. Sul nostro sito puoi scoprire un dettaglio su cui i fan si sono accaniti in queste settimane: la serie Ms. Marvel ha snaturato il personaggio?