Ms. Marvel, Iman Vellani parla del suo futuro nei Young Avengers nel MCU

In una recente intervista, la star di Ms. Marvel Iman Vellani ha commentato le voci riguardanti la sua Kamala Khan e il ruolo che potrebbe avere in un'eventuale futura squadra di Young Avengers. Ecco le dichiarazioni della giovane star Marvel!

Intervistata da StyleCaster, Iman Vellani ha risposto a una domanda sull'ipotesi di un imminente debutto degli Young Avengers nel Marvel Cinematic Universe: "Credo che Marvel potrebbe fare una cosa del genere. Dovrebbe fare qualcosa. C'è solo una persona da convincere".

Sono molte le ipotesi che circolano tra i fan sulla possibile composizione degli Young Avengers: oltre alla Kamala Khan introdotta nel MCU dalla serie Ms. Marvel, i fan puntano sulla Kate Bishop che abbiamo visto al fianco di Clint Barton in Hawkeye (è di ieri la notizia che Hailee Steinfeld tornerà in molti progetti MCU), ma anche sull'America Chavez di Xochitl Gomez in Doctor Strange 2 e, infine, la protagonista di Ironheart interpretata da Dominique Thorne, Riri Williams, che debutterà nel Marvel Cinematic Universe con il film atteso a fine 2022 Black Panther: Wakanda Forever.

Da tempo si rincorrono le voci sulla possibile introduzione degli Young Avengers. Esattamente un anno fa la star di WandaVision Elizabeth Olsen aveva dichiarato: "Anche se chiedeste a Kevin Feige probabilmente vi direbbe che non lo sa. Quello che fanno loro è pianificare una fase alla volta, e una volta completata quella, passano alla successiva. Da quel che sembra, almeno dalla mia prospettiva, è che gli Young Avengers siano una possibilità, ma non credo abbiamo ancora un vero e proprio piano al riguardo. Però sapete, a loro piace tenersi aperti a ogni possibilità".