Ms. Marvel, Iman Vellani pazza di Iron Man: 'Volevo che Tony Stark fosse ovunque'

Iman Vellani è pronta per il debutto di Ms. Marvel ma a quanto pare, nel corso dei lavori, l'interprete di Kamala Khan ha avuto qualche piccolo dissidio con Kevin Feige in fatto di supereroi. La giovane attrice voleva infatti che nella serie ci fossero più riferimenti ad Iron Man, suo eroi preferito ma Presidente della Marvel non era d'accordo.

In una delle sue più recinti interviste Iman Vellani ha rivelato di aver fatto pressioni affinchè in Ms. Marvel ci fossero più easter egg dedicati a Tony Stark, il genio, miliardario, playboy, filantropo più amato di tutti i tempi, soprattutto dopo il suo sacrificio per sconfiggere Thanos. Kevin Feige però, pur volendo onorare la memoria dell'eroe interpretato da Robert Downey Jr. non voleva che gli spettatori si confondessero, facendo passare in secondo piano l'importanza che Captain Marvel ha per questo show.

"Sono una grande, grandissima fan di Iron Man. So che Kamala è più fan di Captain Marvel, ma io volevo più riferimenti a Iron Man sul set. Tipo: 'penso che ci sia bisogno di una action figure di Iron Man, mettiamoci più Iron Man'. C’è stato un punto in cui siamo arrivati ​​​​ad avere troppo Iron Man, e siamo stati richiamati da Kevin Feige!"

Ricordando a tutti il suo amore per Kevin Feige, nonostante qualche piccolo disguido, l'interprete di Ms. Marvel ha poi aggiunto: "La prima cosa che ho fatto quando sono stata scelta è stata guardare di nuovo Iron Man. È il mip posto sicuro. Per qualsiasi traguardo importante raggiunto nella serie tv, che si tratti di girare la scena in cui Kamala ottiene il suo costume o i suoi poteri, ho voglia di guardare Iron Man. Facendolo ricordo che questo mio personaggio esiste nello stesso universo in cui è esistito Tony Stark, e per me era la cosa più bella del mondo".

Voi cosa ne pensate delle parole di Iman Vellani? Ditecelo nei commenti.