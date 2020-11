Ms. Marvel: Iman Vellani nelle prime foto dal set della serie Disney+

Iman Vellani vestirà i panni di Kamala Khan nella nuova serie Disney+ intitolata Ms. Marvel. Con la Fase 4 dell'MCU, i Marvel Studios introdurranno diversi nuovi ed eccitanti supereroi e grazie alle prime foto dal set di Atlanta, in Georgia, possiamo dare un'occhiata a Ms. Marvel.

Kamala Khan fa parte dei fumetti Marvel solo dal 2013, ma è diventata un personaggio estremamente popolare. L'interesse è aumentato per il suo debutto live-action, con l'annuncio di Iman Vellani nel ruolo principale di Ms. Marvel. La creatrice del personaggio di Kamala Khan ha accolto molto positivamente questa scelta di casting.



La produzione è iniziata ad Atlanta di recente, ma non ci è voluto molto perché le prime foto dal set arrivassero online. Just Jared ha condiviso le prime immagini in cui vediamo Vellani andare in bicicletta durante le riprese indossando una mascherina, anche se quest'ultima è probabilmente una misura precauzionale sul set.

La seconda immagine nella galleria di Just Jared mostra Vellani o la sua controfigura sul tetto della casa di Khan. La persona indossa un mantello per nascondere ciò che indossa, ma è aperto in basso, permettendo di vedere le scarpe blu e i pantaloni rossi e blu che indossa. È molto simile al costume dei fumetti, ma non è chiaro se sia effettivamente quello.



Il casco che indossa non solo ha scritto KK su di esso per specificare che appartiene a Kamala Khan, ma la base rossa con la stella gialla sul lato con un tocco di blu è una corrispondenza per il look MCU di Carol Danvers. Anche la sua giacca sembra una replica dell'Air Force molto simile a quella che indossava Carol. Il fatto che Kamala sia un fan di Captain Marvel è una parte fondamentale della sua storia a fumetti, quindi è fantastico vedere dei riferimenti fin da subito.

C'è anche la speranza che Brie Larson faccia un cameo ad un certo punto della serie.

Ms. Marvel non ha una data di uscita, ma probabilmente debutterà nel 2021 su Disney+ e si unirà a WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Hawkeye, oltre a She-Hulk e Moon Knight.