Ms.Marvel, Iman Vellani e il suo rapporto con Kamala Khan: 'mi somiglia molto'

Mancano solo pochi giorni all'uscita di Ms. Marvel, l'ultima serie originale del Marvel Cinematic Universe che farà il suo debutto su Disney+. La serie introdurrà il personaggio di Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani), la prima supereroina pakistana americana dei fumetti Marvel.

Kamala è già diventata già una delle preferite tra i fan grazie alle sue apparizioni e alle sue interviste e, a quanto pare, anche Vellani ha una storia personale con il personaggio. Una nuova intervista con The Hollywood Reporter fa luce su come l'attrice conobbe per la prima volta la supereroina, con il suo primo fumetto di Ms. Marvel #19, preso in una fumetteria.

"Sono tipo, 'OK, chi è questa ragazza bruna adesso?'", ha rivelato Vellani. "Mi ha semplicemente sconvolto il fatto che un fumetto di supereroi stesse mostrando Eid [il festival musulmano che segna la fine del Ramadan]".

"Era il mio personaggio di totale conforto", ha rivelato Vellani. "Si sentiva molto simile a me, e molto di ciò deriva non solo dal suo background e dalla sua etnia, ma anche perché era una grande fan dell'universo Marvel".

Ms. Marvel sarà la nuova serie originale targata Marvel Studios e avrà come protagonista una nuova supereroina inedita nel MCU, Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Appassionata di videogame e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei super eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola...almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

Per concludere, vi ricordiamo del nuovo corto di Disney+ su Kamala Khan e, per ingannare l'attesa, anche del trailer di Ms.Marvel.